Производительный мотор 3200W,
металлический корпус , 3 скорости бурения
система защиты от перегрузки, плавный пуск.
Алмазные коронки Премиум
Почему мы:
Наша компания «Евро Строй Ресурс» уже более
пяти лет успешно поставляет профессиональное оборудование и инструмент на строительные
объекты Москвы и Московской области. За 5 лет работы, мы успешно зарекомендовали себя
как надежный партнер и получили многочисленные положительные отзывы. Не упустите
возможность поработать с нами и получить профессиональную консультацию в подборе
оборудования и расходного инструмента под ваши задачи.